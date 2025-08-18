Враг бил по критической инфраструктуре.

Российские оккупанты нанесли удары по Запорожью, они прицельно пытались бить по критической инфраструктуре города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Иван Федоров, начальник Запорожской областной военной администрации.

Сперва он заявил об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области, а впоследствии сообщил о взрывах в области.

"Россияне нанесли удары по Запорожью. Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города", - заявил начальник ОВА.

Позже он добавил, что по городу было нанесено два удара. Сообщалось о двух раненых, впрочем потом эта цифра возросла.

"Уже четыре раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Федоров.

Позже Федоров заявил, что шесть человек, из них двое в тяжелом состоянии, были госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья.

"Это пострадавшие в результате атаки на областной центр. Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается", - подчеркнул он.

В то же время Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины отметил: "Запорожье. Также удар баллистикой россиян по нашему городу. Именно поэтому Путин и не хочет прекращать огонь - ему нравится обстреливать мирные города и говорить о желании завершить войну. Пока не видим этого желания", - подчеркнул он.

Утром РФ цинично ударила по Харькову

Российские захватчики ударили "Шахедами" по многоэтажке в Харькове. В результате удара есть погибшие и значительное количество раненых, среди них дети.

В частности, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди погибших - 1,5-летняя девочка и 16-летний парень. Известно о 5 погибших и около 20 раненых, под завалами еще могут быть люди.

