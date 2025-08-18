'Путин будет показательно убивать': президент Украины отреагировал на российскую атаку по Украине

Зеленский объяснил, почему Россия наносит жесткие и циничные удары накануне мирных переговоров в США.

Россияне сознательно бьют по украинским городам в день важных переговоров в США. Таким образом пытаются оказать давление и нивелировать дипломатические усилия. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны. Будем говорить о ключевых вещах с президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО. Все хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре", - подчеркнул он.

Зеленский отмечает, что это сознательное убийство россиянами людей, в частности, из-за удара дронами по Харькову уже известно о семи погибших, при чьому самой маленькой девочке - полтора года. Также десятки пострадавших, среди которых и дети.

По его словам, в Запорожье из-за ракетных ударов по городу известно о 20 пострадавших и трех убитых людях.

"Был и сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе, принадлежащему азербайджанской компании. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что российская военная машина продолжает уничтожать жизни. "Путин показательно будет убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать "стоп" должна именно Москва", - отмечает он.

Российские обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты нанесли удары ракетами и дронами по Запорожью и Харькову, есть убитые и раненые.

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины отметил, что россияне ударили баллистикой по Запорожью. При этом отметил, что Путин не хочет прекращать огонь - ему нравится обстреливать мирные города и говорить о желании завершить войну.

Также Российские захватчики ударили "Шахедами" по многоэтажке в Харькове. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди погибших - 1,5-летняя девочка и 16-летний парень. Известно о 7 погибших и около 20 раненых, под завалами еще могут быть люди.

