Россияне заявляют о наступлении и успехах на Харьковщине: в ISW оценили ситуацию

Россияне пытаются создать впечатление, что захватили Купянск, но на самом деле проникли лишь примерно на 14,2% территории.

Высшее российское военное командование пятый месяц подряд лжет об успехах на поле боя, безосновательно утверждая, что российские войска продвигаются к западу от Купянска в Харьковской области, что на самом деле не соответствует действительности. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 16 мая сделал ряд ложных заявлений о ситуации в Купянске, Борове и Лиманском направлениях. В частности, он утверждал, что российские войска продвигаются к западу от Купянска в направлении Шевченкового, что создает ложное впечатление о том, что российские войска захватили Купянск и удерживают позиции западнее города. Герасимов также утверждал, что российские войска вошли в Великую Шапковку (северо-запад Купянска), захватили всю Боровую (юг Купянска) и Куткивку (север Купянска); и захватили около 50% Шиковки и 85% Лимана.

В то же время данные ISW не подтверждают эти заявления. Аналитики утверждают, что российские войска не занимают укрепленных позиций в Купянске и что в городе осталось лишь несколько российских диверсантов.

Также данные ISW не подтверждают, что российские войска занимают позиции в Великой Шапковке, Шиковке, Куткивке или Лимане. По их данным, российские войска проникли лишь примерно на 14,2% территории Купянска, 6,5% Куткивки и 0,06% Лимана. В настоящее время ISW оценивает, что российские войска находятся ближе всего к Шиковке (примерно в двух километрах) и к Великой Шапковке (примерно в четырех километрах).

В ISW отмечают, что Герасимов определил следующей оперативной целью России Шевченково, но российские войска еще далеки от захвата Купянска, а без этого они не смогут продвинуться по трассе H-20 к Шевченково.

Аналитики указывают, что Россия оказалась неспособной выделить необходимые силы и средства для отражения украинских контратак и проведения наступательных операций в достаточно больших масштабах, чтобы добиться тактически и оперативно значимых успехов вблизи Купянска и внутри него:

"Герасимов и другие высокопоставленные российские чиновники неоднократно делали преувеличенные заявления о продвижении России на линии фронта. Однако украинские линии обороны выдерживают наступление России весной-летом 2026 года, и украинские войска оспаривают тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта, в том числе и в направлении Купянска".

Эти преувеличенные заявления о вымышленных успехах говорят о том, что высшее руководство российского военного командования либо не осознает, либо не желает признавать реальность поля боя даже самому себе, и поэтому позволяет своим собственным ложным утверждениям влиять на российское оперативное и стратегическое планирование, подчеркивают аналитики.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются превратить Покровск в полноценный логистический узел и перебрасывают туда резервы, а также дополнительные силы и средства.

Также руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук сообщал, что оккупанты стягивают на Покровское и Константиновское направления наиболее боеспособные подразделения, пытаясь окружить украинских военных на северо-западе Донбасса.

Тем временем 15 мая презижент Зеленский сообщил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. В частности, речь шла о возможной новой попытке россиян прорваться в Киев со стороны Беларуси.

