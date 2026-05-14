Россияне пытаются превратить Покровск в полноценный логистический узел, - ДШВ

Недавно в городе были уничтожены два пункта сосредоточения российских войск, которые использовались для запуска БПЛА "Молния" и проведения аэроразведки.

Российские оккупанты пытаются превратить город Покровск в полноценный логистический узел и перебрасывают туда резервы, а также дополнительные силы и средства. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Речь идет, в частности, о личном составе, тяжелой бронированной и легкой автомобильной технике, артиллерии.

Также россияне используют гражданскую застройку и бетонные укрытия по всему городу не только для размещения личного состава, но и в качестве позиций для боевых действий - запуска БПЛА и ведения аэроразведки.

"Для уничтожения наступательного потенциала России на днях авиация Сил обороны во взаимодействии с подразделениями в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ нанесла серию авиаударов по местам скопления противника", - отметили там.

По их словам, в Покровске были уничтожены два пункта скопления россиян, которые использовались для запуска БПЛА "Молния" и ведения аэроразведки.

В населенном пункте Ровно, расположенном между Покровском и Мирноградом, украинские защитники уничтожили место дислокации личного состава одного из подразделений 51-й общевойсковой армии РФ. По имеющейся информации, в результате серии авиаударов украинские военные ликвидировали и ранили около 30 российских военных.

Издание CNN писало, что, несмотря на то, что Россия по-прежнему контролирует почти пятую часть территории Украины, последние месяцы стали для Кремля первыми за долгое время, когда темпы наступления фактически остановились, а украинские силы начали постепенно отвоевывать территорию.

Офицер украинского подразделения беспилотных систем Lazar’s Group Кирилл Бондаренко, который воюет вблизи Запорожья, рассказал изданию о заметном изменении настроений на фронте.

