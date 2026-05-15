Оккупантов выгнали из Отрадного на Харьковщине: в 129 ОВМБр рассказали детали операции

От россиян очищены не только населенный пункт в Харьковской области, но и его окрестности.

Силы обороны Украины вернули под контроль Одрадное и его окрестности в Харьковской области. Об этом сообщила в Facebook 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада.

"В результате спланированной операции Силы обороны Украины провели зачистку населенного пункта Отрадное Дворичанского района Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада провела штурмовые действия, нанесла противнику огневой удар и выбила его из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

При этом отмечается, что к выполнению задачи были привлечены штурмовые подразделения, операторы БПЛА и артиллерия. "Их слаженная работа позволила последовательно выявлять, поражать и уничтожать живую силу, огневые средства и укрытия противника", – отмечают в бригаде.

Как сообщал УНИАН, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что в мае россияне активизировались на подступах к Купянску Харьковской области и привлекают большие силы. Враг уже частично контролирует село, расположенное к северу от города.

По его словам, в течение марта-февраля активность РФ под Купянском была пониженной, поскольку враг "зализывал раны" и накапливал потенциал для наступательных действий.

Трегубов говорит, что противнику помогают два фактора – плохая погода и появление "зеленки".

Пресс-секретарь подчеркнул, что большую роль в давлении оккупантов на Купянск также играет населенный пункт Голубовка, который находится севернее – оттуда враг пытается проникнуть в сам город. И пока оккупанты удерживают там определенные позиции, украинским защитникам сложнее уничтожать противника на подступах к городу.

