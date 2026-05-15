Россия пытается еще сильнее втянуть Беларусь в войну: Зеленский предупредил об угрозе

Россия рассматривает вариант проведения операций с территории Беларуси против Черниговско-Киевского направления.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об усилиях Российской Федерации еще больше вовлечь Беларусь в войну против Украины. Об этом глава государства сообщил по итогам совещания с руководителями Генерального штаба ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ

Как подчеркнул президент, продолжается фиксация российских попыток более активного вовлечения Беларуси в войну против Украины.

"Мы знаем, что состоялись дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых - убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операций в южном и северном направлениях от территории Беларуси - либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО - именно с территории Беларуси", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, Украина располагает деталями разговора между Россией и Беларусью.

"Украина, бесспорно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко оступится и решит поддержать еще и это российское намерение. Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке", - сообщил Зеленский.

Беларусь и война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в Беларуси проводят мобилизацию, готовя страну к возможной войне. По личному указанию Лукашенко еще 16 января белорусские войска "поднимали по тревоге" для масштабной и неожиданной проверки их боевых возможностей.

Также сообщалось, что во время последней масштабной воздушной атаки на западные области Украины весьма вероятно, что Россия управляла дронами с территории Беларуси.

