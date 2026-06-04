Эти вещи приносят несчастье и бедность: они точно есть в вашем шкафу

Даже одежда может влиять на энергетику человека, а некоторые вещи якобы способны блокировать удачу и финансовое благополучие.

Мастера фэн-шуй считают , что внешний вид человека отражает его внутреннее состояние, а опрятная и ухоженная одежда может "притягивать" уверенность, положительную энергию и даже успех в жизни. В то же время грязная, изношенная или поврежденная одежда, согласно этим представлениям, может иметь противоположный эффект, пишет портал Glamour.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Специалисты, ссылающиеся на фэн-шуй, подчеркивают: главное – комфорт и гармония человека с собственным стилем. Слишком строгие запреты не являются универсальными правилами, а скорее частью традиционных верований.

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В рамках этих верований сторонники фэн-шуй выделяют ряд элементов гардероба, которые, по их мнению, могут "нарушать энергетический баланс" или даже притягивать неудачу и финансовые трудности.

Вещи, которые считаются "неблагоприятными"

Порванная или изношенная одежда

Согласно фэн-шуй, вещи с дырками или повреждениями символически ассоциируются с "потерей" – в частности, финансовой. Сторонники этой практики считают, что такая одежда может блокировать накопление достатка.

Жуткие и агрессивные символы

Одежду с изображениями черепов или скелетов в фэн-шуй часто трактуют как носитель "тяжелой" или негативной энергии, которая якобы может влиять на эмоциональное состояние и окружающих.

Драконы и сакральные изображения

Символы драконов или божеств, по поверьям, следует носить осторожно и с уважением. Небрежное использование таких мотивов, как считают сторонники учения, может иметь нежелательные последствия.

Слишком открытая одежда

Топы, открывающие живот или плечи, в некоторых интерпретациях фэн-шуй считаются "ослабляющими энергетическую защиту" человека.

Символ "Х"

Форма "Х" в некоторых традиционных трактовках ассоциируется с блокированием или прерыванием потока энергии, поэтому ее иногда рекомендуют избегать в одежде.

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