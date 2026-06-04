DARA отреагировала на заявление Киркорова о его причастности к победе на 'Евровидении-2026'

Артистка написала комментарий путинисту.

Победительница нынешнего международного песенного конкурса "Евровидение" DARA отреагировала на заявление путиниста Филиппа Киркорова, который приписал себе ее победу.

Напомним, сторонник диктатора заявил после финала шоу, что его команда участвовала в создании номера для DARA.

"Было бы грехом не встать под флаг своей малой родины – Болгарии… Когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в этом удовольствии. Мое появление на самом конкурсе, пожалуй, вызвало бы нездоровый интерес – и на самом конкурсе, и в нашей стране меня бы, наверное, не так поняли. Хотя музыка не имеет границ с политикой", – писал Киркоров.

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Ранее команда победительницы уже ответила на слова путиниста и опровергла его причастность. На днях сама DARA также отреагировала на заявление Киркорова в комментариях.

"Со всем уважением, но "Bangaranga" была написана в 2023 году. Спасибо за моральную поддержку, но успех этого проекта – результат невероятной работы, таланта и преданности моей команды", – отметила болгарская певица.

К слову, DARA получила от зрителей и жюри в сумме 516 баллов и заняла первое место на "Евровидении-2026", которое прошло в Вене.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что стоит знать о победительнице "Евровидения-2026" DARA.

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