DARA отреагировала на заявление Киркорова о его причастности к победе на 'Евровидении-2026'

Победительница нынешнего международного песенного конкурса "Евровидение" DARA отреагировала на заявление путиниста Филиппа Киркорова, который приписал себе ее победу.
Напомним, сторонник диктатора заявил после финала шоу, что его команда участвовала в создании номера для DARA.
"Было бы грехом не встать под флаг своей малой родины – Болгарии… Когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в этом удовольствии. Мое появление на самом конкурсе, пожалуй, вызвало бы нездоровый интерес – и на самом конкурсе, и в нашей стране меня бы, наверное, не так поняли. Хотя музыка не имеет границ с политикой", – писал Киркоров.
Ранее команда победительницы уже ответила на слова путиниста и опровергла его причастность. На днях сама DARA также отреагировала на заявление Киркорова в комментариях.
"Со всем уважением, но "Bangaranga" была написана в 2023 году. Спасибо за моральную поддержку, но успех этого проекта – результат невероятной работы, таланта и преданности моей команды", – отметила болгарская певица.
К слову, DARA получила от зрителей и жюри в сумме 516 баллов и заняла первое место на "Евровидении-2026", которое прошло в Вене.
Напомним, ранее УНИАН писал о том, что стоит знать о победительнице "Евровидения-2026" DARA.