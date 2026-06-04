Атака на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге: спутник показал последствия

Спутники зафиксировали масштабный пожар на территории одного из крупнейших нефтяных терминалов Балтийского региона.

Журналисты обнародовали спутниковый снимок компании Planet Labs от 3 июня, на котором видны последствия удара по Петербургскому нефтяному терминалу. Как сообщает проект "Схемы", на фото зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

"Петербургский нефтяной терминал" расположен на юго-востоке Санкт-Петербурга и считается одним из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе.

На территории комплекса размещено 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а его общая пропускная способность составляет около 12,5 млн тонн в год.

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Объект играет важную роль в логистике российского экспорта нефтепродуктов через Балтийское море.

Атака на терминал в Санкт-Петербурге

Напомним, что Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников в день открытия Петербургского международного экономического форума, где должен выступить российский диктатор Путин. Атаку на нефтяной терминал оккупантов прокомментировал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

"Зашли без стука, под покровом белых ночей. Закрой окно, бздухает в Европу", – заявил он.

По словам Бровди, операцию провели совместно Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки.

Информацию об атаке на промышленный объект в Санкт-Петербурге также подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Детали относительно масштаба повреждений и возможного влияния на работу терминала пока уточняются.

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