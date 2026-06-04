Сценарий остановки войны по линии фронта нежелателен для Украины: эксперт объяснил причину

В то же время такой сценарий невозможен, считает ветеран АТО.

Компромиссный сценарий прекращения войны по линии фронта пока невозможен, но также для Украины он сейчас и нежелателен. Такое мнение в интервью УНИАН высказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", а ныне директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Дикий прокомментировал последние заявления с украинской стороны о возможном завершении войны уже осенью этого года, в частности, объяснил, готов ли будет российский диктатор Владимир Путин признать проблемы своей армии и согласиться на компромиссный вариант остановки войны по линии фронта.

"На мой взгляд, этот сценарий, во-первых, невозможен, а во-вторых – нежелателен. Почему невозможен? Потому что в России решения принимают не генералы или олигархи, а один полубезумный человек, который живет в своей собственной вселенной", – сказал эксперт.

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Кроме того, по его словам, такой сценарий и нежелателен, ведь "произошел перелом в войне", и "в России назревает полный коллапс".

"Да, это происходит медленно – речь идет не о месяцах, а о двух-трех годах. Однако мы уже выдержали четыре с половиной года полномасштабной войны. И в той позиции, в которой находимся сейчас, объективно не заинтересованы в компромиссных соглашениях", – заявил он.

Ветеран отметил, что даже самые лучшие компромиссные договоренности предусматривают сохранение за Россией оккупированных территорий, то есть "об их освобождении в таких сценариях речь не идет".

"Но учитывая все, что мы уже перенесли, какую цену заплатили, а также то, что РФ проигрывает нам войну на истощение, зачем нам сейчас компромиссные договоренности? Нам нужно воевать и добить Россию. Уже есть смысл доводить эту войну до настоящей убедительной победы – с освобождением всех наших территорий, а возможно, даже с репарациями и наказанием военных преступников. У нас есть такой шанс, и в этом году он наконец появился", – заверил Дикий.

По его мнению, "променять все это на очень призрачные компромиссные договоренности с сохранением российского режима, который никогда не согласится на стабильный мир", не стоит.

"Мы уже заплатили огромную цену и продолжаем платить ее каждый день. Поэтому, раз уж мы несем такие потери, то должны получить результат в виде реальной победы и гарантированного длительного мира", – подытожил эксперт.

Война в Украине: возможные сценарии

Как сообщал ранее УНИАН, Путин понимает, что не переживет перемирие, поэтому удвоит удары по Украине. По данным The Atlantic, несмотря на неудачи российской армии, кремлевский диктатор, вероятно, продолжит свою операцию по вторжению, ведь "принятие компромиссного мирного решения, основанного на сегодняшней линии фронта, означало бы признание геополитической реальности независимого, демократического, сильного и постоянно враждебного украинского государства у границ России".

Также The New York Times писал, что Россия демонстрирует признаки слабости в Украине, поэтому наносит более сильные удары. Отмечалось, что успехи украинских войск на поле боя переломили ход войны, и это привело к "растущему оптимизму относительно того, что Украина может заставить Россию прекратить огонь". Но шквал авиаударов, подобных тем, что были во вторник, показывает, что воздушную мощь России нельзя сбрасывать со счетов, и "Украина, безусловно, увидит больше таких атак".

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