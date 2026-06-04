'Ближе тебя нет никого': Пустовит впервые показала своего жениха-воина (фото)

Актриса уже пять лет находится в отношениях.

Украинская актриса Анастасия Пустовит, известная по сериалу "Тиха Нава", впервые показала своего жениха-военного.

В своем Instagram звезда опубликовала фото с возлюбленным и отметила, что недавно они отпраздновали годовщину своих отношений. Пара вместе уже пять лет.

"Это, кажется, наша первая за все эти годы годовщина, которую мы встретили вместе. Целых 5 лет. Вместе полгода и 4,5 года на войне и на расстоянии. Только мы знаем, какой ценой нам это дается, особенно когда за основу берешь любовь", – написала актриса и умилила совместными кадрами.

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Она также публично призналась в чувствах к жениху, которого зовут Владимир.

"Мы с тобой разные и одновременно похожи. Уже точно, не побоюсь сказать, семья. Однозначно и в горе, и в радости. Ближе тебя нет никого. Пусть так и будет. Еще много-много годовщин. Люблю тебя от каменных пляжей до прифронтовых вокзалов. Нам хватит и терпения, и мудрости, и нежности, и времени. Пусть океан будет ласковым, а солнце не обжигает плечи", – добавила Анастасия.

Напомним, ранее актриса Анастасия Пустовит тронула признанием о разлуке с любимым военным.

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