Бывший 'Холостяк' Иракли Макацария в третий раз стал отцом (фото)

Стало известно, как назвали новорожденного ребенка.

Грузинский бизнесмен и главный герой шестого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария в третий раз стал отцом.

Радостной новостью он поделился в своем Instagram. Его жена Лиза Чичуа родила девочку.

"Добро пожаловать в этот мир, девочка! Кето Макин Макацария – это просто невероятно", – отметил звездный отец и показал первое фото дочери.

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К слову, Иракли и Лиза сыграли свадьбу в 2022 году. Жена "экс-холостяка" моложе его на 17 лет.

В 2023 году супруги впервые стали родителями – у них родился сын Георгий. В прошлом году на свет появилась дочь Нина. А теперь их семья стала официально многодетной.

Напомним, ранее певица Алина Гросу впервые показала лицо маленького сына. На днях она крестила Марка-Габриэля и призналась, кто из звезд стал ее крестной.

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