Дата 4 июня будет очень важной для нашей страны, ведь у нас наступает один профессиональный праздник сегодня в Украине, с которым можно поздравить знакомых. Однако в эту дату есть также скорбное событие, о котором нужно знать каждому. Народные верования призывают хорошо потрудиться, а церковные - помолиться знаменитой украинской иконе.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какие сегодня скорбные даты
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Святителя Митрофана Константинопольского чествуют в православии по новому стилю. Ему молятся о воздержании от греховных искушений и о семейном благополучии. Также 4 июня верующие чествуют Корецкую икону "Споручница грешных", к которой обращаются люди с тяжестью на сердце и чувством вины.
Приверженцы юлианского календаря могут задаться вопросом, какой сегодня церковный праздник по старому стилю. В нем дата посвящается чествованию мученика Василиска, помощника в трудных испытаниях.
Какой сегодня праздник в Украине
В нашей стране есть профессиональный праздник сегодня - День хозяйственных судов. С ним стоит поздравить судей, прокуроров, адвокатов и других служителей закона, которые помогают украинцам разрешить имущественные споры.
Какие сегодня скорбные даты
В сегодняшнее число также проводится скорбное событие - День памяти детей, погибших из-за российской агрессии. Мы чествуем сотни маленьких украинцев, чьи жизни преждевременно оборвала война. Этот день также учрежден для документирования преступлений РФ, чтобы добиться справедливого наказания в будущем.
Какой сегодня праздник в мире
Всемирный день борьбы с кариесом установлен на это число как напоминание о важности регулярных стоматологических осмотров. Это также хороший повод сходить на ежегодную чистку зубов и ознакомиться с правилами гигиены рта.
Известны ещё некоторые международные праздники сегодня - День собаки корги, День евхаристии, День спойлеров, День объятий с котом и День коньяка.
Какой сегодня праздник в народе
Приметы о сегодняшней дате помогали древним людям предсказать непогоду и предвидеть будущий урожай:
- если нет росы на траве утром, то близится похолодание;
- появилось много мух и пауков - к богатому урожаю огурцов;
- если воздух пахнет липой, то скоро пройдет ливень;
- соловей поет - к теплой и ясной погоде.
Наши предки посвящали этот день работе в саду и огороде. Особенно удачным праздник 4 июня считается для внесения удобрений - почва станет плодородной как никогда. Занимались также уборкой сада и хлева, чисткой инвентаря и смазыванием колес. Есть примета на семейное благополучие - для этого на стол перед ужином нужно поставить зажженные свечи по количеству членов семьи.
Что нельзя делать сегодня
Под строгим запретом в эту дату ссоры, жадность, оскорбления и обсуждение сплетен. Не подходит сегодня праздник для купания в водоемах - повышается риск утопления. Ещё не стоит лениться и откладывать дела по дому, иначе навлечете на себя финансовые проблемы.