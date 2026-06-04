4 июня в Украине есть как радостные праздники, так и скорбные события.

Дата 4 июня будет очень важной для нашей страны, ведь у нас наступает один профессиональный праздник сегодня в Украине, с которым можно поздравить знакомых. Однако в эту дату есть также скорбное событие, о котором нужно знать каждому. Народные верования призывают хорошо потрудиться, а церковные - помолиться знаменитой украинской иконе.

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Какой сегодня праздник церковный

Святителя Митрофана Константинопольского чествуют в православии по новому стилю. Ему молятся о воздержании от греховных искушений и о семейном благополучии. Также 4 июня верующие чествуют Корецкую икону "Споручница грешных", к которой обращаются люди с тяжестью на сердце и чувством вины.

Приверженцы юлианского календаря могут задаться вопросом, какой сегодня церковный праздник по старому стилю. В нем дата посвящается чествованию мученика Василиска, помощника в трудных испытаниях.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране есть профессиональный праздник сегодня - День хозяйственных судов. С ним стоит поздравить судей, прокуроров, адвокатов и других служителей закона, которые помогают украинцам разрешить имущественные споры.

Какие сегодня скорбные даты

В сегодняшнее число также проводится скорбное событие - День памяти детей, погибших из-за российской агрессии. Мы чествуем сотни маленьких украинцев, чьи жизни преждевременно оборвала война. Этот день также учрежден для документирования преступлений РФ, чтобы добиться справедливого наказания в будущем.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день борьбы с кариесом установлен на это число как напоминание о важности регулярных стоматологических осмотров. Это также хороший повод сходить на ежегодную чистку зубов и ознакомиться с правилами гигиены рта.

Известны ещё некоторые международные праздники сегодня - День собаки корги, День евхаристии, День спойлеров, День объятий с котом и День коньяка.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы о сегодняшней дате помогали древним людям предсказать непогоду и предвидеть будущий урожай:

если нет росы на траве утром, то близится похолодание;

появилось много мух и пауков - к богатому урожаю огурцов;

если воздух пахнет липой, то скоро пройдет ливень;

соловей поет - к теплой и ясной погоде.

Наши предки посвящали этот день работе в саду и огороде. Особенно удачным праздник 4 июня считается для внесения удобрений - почва станет плодородной как никогда. Занимались также уборкой сада и хлева, чисткой инвентаря и смазыванием колес. Есть примета на семейное благополучие - для этого на стол перед ужином нужно поставить зажженные свечи по количеству членов семьи.

Что нельзя делать сегодня

Под строгим запретом в эту дату ссоры, жадность, оскорбления и обсуждение сплетен. Не подходит сегодня праздник для купания в водоемах - повышается риск утопления. Ещё не стоит лениться и откладывать дела по дому, иначе навлечете на себя финансовые проблемы.

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