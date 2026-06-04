Розовый честно ответил, планирует ли жениться во второй раз после скандального развода

Комик сейчас находится в новых отношениях.

Известный украинский комик, бывший военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады Виктор Розовый заговорил о личной жизни.

Не секрет, что после скандального развода с бывшей женой Ольгой Мерзликиной мужчина уже находится в новых отношениях. Его избранницу зовут Яна-Катерина. По словам юмориста, именно она помогла ему пережить волну хейта и сейчас постоянно рядом.

"Сейчас она ездит со мной, поддерживает меня на реабилитации. Просто человек постоянно со мной, помогает на реабилитации, в реабилитационных центрах", – отметил Виктор в интервью Сергею Иванову.

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Розовый также заговорил и о планах на свадьбу. В частности, отметил, что в будущем планирует снова жениться, однако пока сосредоточил свое внимание на собственном здоровье.

"Со временем, думаю, да. Надо реабилитироваться. Прекрасно осознаю, что сначала надо реабилитироваться. Это чисто мужской момент. Не то, что я как-то колеблюсь. Чтобы не быть обузой", - подчеркнул ветеран.

Напомним, ранее Виктор Розовый отреагировал на интервью своей бывшей жены Мерзликиной, но нарвался на хейт.

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