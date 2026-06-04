Если люди исчезнут, какой вид будет править на планете: что говорят ученые

Повторить успех человека, создавшего индустриальную цивилизацию, вряд ли удастся какому-либо из ныне существующих видов.

Если бы человечество внезапно исчезло, Земля вряд ли надолго осталась бы без нового претендента на ведущую роль в экосистемах. В то же время ни один современный вид не обладает полным набором качеств, которые в свое время позволили людям стать столь влиятельной силой на планете. Об этом говорится в анализе, опубликованном изданием Indian Defence Review.

Авторы рассмотрели ряд возможных кандидатов на доминирование в постчеловеческом мире, среди которых приматы, крысы, одичавшие кошки и собаки, птицы, морские млекопитающие и осьминоги. Впрочем, исследователи отмечают, что на этот вопрос нет однозначного ответа.

Как пишет издание, сразу после исчезновения людей главным изменением стало бы не возникновение новой цивилизации, а борьба за ресурсы и жизненное пространство. На протяжении веков люди изменяли природные среды, перемещали виды между континентами, сокращали численность хищников и создавали города, к которым адаптировались многие животные.

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Первыми выгодоприобретателями могли бы стать бурые крысы, которые уже сегодня успешно живут рядом с людьми. Благодаря высокой плодовитости и способности приспосабливаться они могли бы быстро занять заброшенные города. Однако, отмечается в публикации, само выживание еще не означает долгосрочного доминирования. Крысам не хватает уровня когнитивных способностей и сложной коммуникации, необходимых для контроля над экосистемами.

Среди очевидных претендентов часто называют шимпанзе и горилл. Их близкое родство с людьми, развитый интеллект и способность манипулировать предметами делают приматов естественными кандидатами. Однако авторы отмечают, что сходство с человеком имеет свои пределы. Приматы в значительной степени зависят от социальных структур, а их коммуникация остается значительно проще человеческой речи.

Отдельное внимание исследователи уделили птицам. Вороны, вороны и сороки уже демонстрируют сложное поведение и умение решать нестандартные задачи. В частности, в Японии наблюдали, как вороны бросают орехи на дороги, чтобы автомобили раздавили скорлупу, а затем забирают еду во время остановки движения.

Еще одним весомым аргументом в пользу птиц является использование инструментов. Новокаледонские вороны способны самостоятельно изготавливать и подбирать орудия для решения конкретных задач. Как отмечается в материале, это свидетельствует о понимании причинно-следственных связей, а не только об инстинктивном поведении.

Наиболее неожиданным кандидатом авторы называют осьминогов. В отличие от приматов или птиц, они развивали интеллект совершенно иным эволюционным путем. Издание отмечает, что их преимуществом является сочетание способности решать проблемы, гибкости движений, маскировки и манипулирования объектами.

В то же время исследователи предостерегают от преувеличений. "Представленные источники не показывают, что осьминоги могли бы строить наземную инфраструктуру, использовать огонь, развивать металлургию или создать нечто похожее на человеческую цивилизацию", – говорится в публикации.

Главный вывод заключается в том, что ни один из современных видов не обладает всем комплексом черт, который сделал людей экологически доминирующим видом.

Другие интересные публикации

Как писал УНИАН, в мире есть птица, которая намеренно обманывает других животных, чтобы присвоить чужую пищу. Эти птицы способны имитировать тревожные крики других видов, чтобы пугать их и заставлять убегать, оставляя добычу.

Также мы рассказывали, что утконос является одним из самых удивительных млекопитающих на Земле, ведь он сочетает в себе черты разных групп животных. Так, он откладывает яйца, хотя является млекопитающим. Он кормит детенышей молоком без сосков, выделяя его через кожу живота, а также обладает способностью улавливать слабые электрические сигналы добычи с помощью рецепторов в клюве.

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