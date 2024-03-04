Местонахождение жителя села Гремяч, 1965 года рождения, до сих пор неизвестно.

Военнослужащий РФ во время оккупации Черниговской области незаконно лишил свободы местного жителя и похитил две его машины. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Черниговской области.

Следователи полиции установили, что во время оккупации части Черниговской области российскими войсками подозреваемый незаконно лишил свободы гражданского жителя Новгород-Северского района и вывез его в сторону границы с государством-агрессором, завладев также двумя автомобилями потерпевшего. Местонахождение жителя села Гремяч, 1965 года рождения, до сих пор неизвестно.

По данным следствия, в начале марта 2022 года подозреваемый, 33-летний танкист из Оренбурга, с группой других оккупантов ворвался в дом местного жителя. Оккупанты хотели получить данные о местонахождении бойцов ВСУ и о сотрудничестве с ними хозяина и его жены.

Видео дня

Подозреваемый оказывал психологическое давление и угрожал супругам оружием. После этого оккупанты незаконно обыскали хозяйство потерпевших и завладели двумя автомобилями, Mitsubishi Pajero и Ford Transit.

"В одно из похищенных транспортных средств злоумышленники затолкали хозяина и в составе колонны военной бронетехники вывезли в сторону границы с РФ. Сейчас местонахождение пропавшего неизвестно", - уточнили в полиции.

На основании собранных доказательств следователь Новгород-Северского райотдела полиции сообщил 33-летнему оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Досудебное расследование продолжается.

Военные преступления РФ

В Чернигове в районном суде завершилось рассмотрение дела в отношении российских военнослужащих, которые во время оккупации принудительно удерживали в подвале школы жителей села Ягодное. В школьном подвале почти месяц находились 369 местных жителей. Из-за сложных условий, отсутствия надлежащего питания и медицинской помощи в подвале умерли 10 человек.

Приговор 15 российским военнослужащим по этому делу объявят через две недели.

Вас также могут заинтересовать новости: