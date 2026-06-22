Россияне поразили два иностранных гражданских судна в Чёрном море: погиб моряк

ВМС Вооруженных сил Украины провели спасательную операцию.

В ночь на 22 июня российские военные с помощью дронов атаковали в Черном море два гражданских иностранных судна – на турецком сухогрузе вспыхнул пожар, погиб гражданин Египта.

Как сообщили в Военно-морских силах ВС Украины, в результате удара вражеского БПЛА на сухогрузе Турции VICTRESS (под флагом Панамы) возник масштабный пожар. На борту находились девять членов экипажа – граждане Египта, Турции и Индии.

"Учитывая сложную обстановку и угрозу дальнейшего распространения пожара, экипажами катеров ВМС ВС Украины была успешно проведена спасательная операция по эвакуации экипажа сухогруза, к сожалению, среди них есть потери", – заявили в ВМС.

Отмечается, что этот случай в очередной раз демонстрирует, что РФ продолжает нарушать нормы международного морского права и создавать угрозы гражданскому судоходству.

По данным вице-премьер-министра по вопросам восстановления, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены два гражданских торговых судна, следовавших в украинские порты.

На судне под флагом Панамы возник пожар. Погиб член экипажа – 58-летний повар, гражданин Египта.

"Восемь моряков, среди которых граждане Турции и Индии, были вынуждены эвакуироваться на спасательный плот. Судно получило значительные повреждения и утратило мореходность", – рассказал чиновник.

В ту же ночь россияне атаковали и судно под флагом Палау и Белиза. К счастью, там пострадавших нет, судно с повреждениями продолжило движение.

Удары РФ по гражданским судам

Как писал УНИАН, 10 июня РФ ударными БПЛА атаковала в Черном море два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы: одно направлялось в порт Большой Одессы для погрузки металла, другое, загруженное пшеницей, выходило из порта. На борту одного из судов возник пожар. Тогда, несмотря на повреждения, оба сухогруза продолжили движение.

18 июня в акватории Черного моря россияне с помощью дронов атаковали два гражданских судна, которые выходили из украинских портов под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис. Погиб член экипажа судна под флагом Панамы, ещё двое моряков получили ранения, один человек находился в тяжёлом состоянии. На судне под флагом Сент-Китс и Невис трое членов экипажа получили лёгкие ранения.

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