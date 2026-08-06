Украинец пытался подкупить пограничника, чтобы попасть на концерт The Weeknd

На границе с Польшей 33-летний киевлянин пытался подкупить пограничника, чтобы попасть на концерт The Weeknd, который проходил в Варшаве. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"33-летний житель Киева прибыл на пункт пропуска "Шегини", чтобы выехать в Польшу – на варшавский концерт канадского певца The Weeknd. На границе выяснилось, что у мужчины нет всех необходимых документов для пересечения границы", – говорится в сообщении.
Несмотря на это, как отмечается, мужчина решил все же попасть на концерт ценой взятки. Он положил деньги на служебный компьютер пограничника, однако последнего этот жест не впечатлил.
"Теперь любитель музыки и "решения вопросов" с помощью коррупции получил лишнее напоминание о том, что предложение неправомерной выгоды должностному лицу также является уголовным правонарушением", – подчеркнули в ГПСУ.
Выезд за границу – что нужно знать
Как сообщал УНИАН, в Украине запустили сервис "Личный кабинет", где можно узнать, есть ли ограничения на выезд за границу для каждого человека, но это не будет касаться запрета из-за военного положения.
Новый сервис "Личный кабинет" касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).
Ограничения в связи с военным положением проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.
Пограничники рассказали, как работает "Личный кабинет": регистрация происходит с помощью электронной подписи id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID или КЭП.
Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ. Результат – мгновенно появляется статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".