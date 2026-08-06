Roblox потеряла $70 млрд своей стоимости: геймерам не во что играть

Руководство платформы считает, что проблема в нехватке новых вирусных хитов.

Компания Roblox Corporation отчиталась о разочаровывающих финансовых результатах за второй квартал 2026 года, связывая проблемы с отсутствием новых вирусных игр. Рыночная стоимость компании упала на $70 млрд, а акции за этот же период обвалились на 70%, пишет Dexerto.

Согласно отчету, число ежедневных активных пользователей во втором квартале упало до 123 млн по сравнению с пиковыми 152 млн в третьем квартале 2025 года. Компания также сообщила, что показатель пользовательских трат вырос всего на 8% в годовом выражении, хотя ранее демонстрировал гораздо более активный рост.

Финансовый директор компании Навин К. Чопра объяснил снижение доходов тем, что игроки сместили интерес с высокодоходных хитов 2025 года на игры с более низкой почасовой монетизацией. Ситуацию усугубила новая система рекомендаций, которая теперь ориентирована на долгосрочное удержание игроков, а не на максимизацию краткосрочной выручки.

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Компания отказалась предоставить финансовый прогноз на весь 2026-й год, а аналитическая фирма Morningstar, в свою очередь, назвала результаты Roblox "ужасными", подчеркнув, что почти все основные показатели вовлеченности пользователей и расходов продемонстрировали негативную динамику.

Аналитики отмечают, что главная проблема Roblox заключается в зависимости от случайного успеха отдельных вирусных игр. Если пользователи не находят новые интересные игры, они проводят меньше времени на платформе и реже покупают внутриигровую валюту Robux.

Ранее стало известно, что Rockstar встретилась с авторами Roblox и Fortnite, чтобы набрать идей для GTA 6 Online. Компания хочет продвигать контент, созданный игроками.

УНИАН рассказывал, что небольшая инди-игра за месяц продалась тиражом 15 млн копий, обогнав Resident Evil Requiem, Crimson Desert, Subnautica 2 и другие нашумевшие игры года.

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