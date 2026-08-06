В Днепропетровской области люди уже несколько суток сидят без воды: премьер отреагировал

Отсутствие воды является следствием аварии на магистральном водопроводе.

В Марганце и прилегающих населенных пунктах Днепропетровской области уже несколько суток отсутствует централизованное водоснабжение. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.

"Это следствие аварии на магистральном водопроводе, а также неполной и несвоевременной реакции ответственных должностных лиц. Суровые выводы будут сделаны в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Корецкий отметил, что местные власти и ответственные министерства работают над ускорением ремонта оборудования на магистральном водопроводе, обеспечением подачи технической воды и доставкой питьевой воды местному населению. По его словам, проблема обеспечения жителей водой должна быть решена сегодня.

Видео дня

Проблемы с водой в Украине – последние новости

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что новой целью российских оккупантов стали системы водоснабжения Украины.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказал, что летом российские оккупанты могут отдавать предпочтение ударам по более приоритетным целям, чем энергосистема. В частности, они будут пытаться оставить города без воды, что в жару стало бы критически сложной проблемой для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: