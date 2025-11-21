В Силах обороны предупредили, что ложная информация, которая распространяется в соцсетях, направлена на дискредитацию военного командования.

На Гуляйпольском направлении сложилась достаточно напряженная ситуация, но пока об окружении ВСУ речь не идет - с бойцами поддерживается связь, налажена логистика и проводится эвакуация раненых. Об этом говорится в официальном заявлении Сил обороны юга Украины.

В частности, сообщается, что ситуация на Гуляйпольском направлении напряженная - враг не уменьшает огневого воздействия на позиции ВСУ и тому подобное. В частности, за минувшие сутки вблизи населенных пунктов Яблоково и Ровнополье состоялось 10 боевых столкновений.

"В это время в соцсетях распространяется информация о том, что определенные подразделения находятся в окружении врага. А также о якобы наличии заградительных отрядов, которые блокируют наши подразделения и не дают им возможности отойти. Эта информация не соответствует действительности и откровенно направлена на дискредитацию военного командования", - отмечают в Силах обороны юга.

Видео дня

В то же время отмечается, что ситуация на данном направлении действительно сложная, но с украинскими бойцами поддерживается связь, на направлении налажена логистика и проводится эвакуация раненых.

"Вместе с тем, нашим подразделениям, которые ведут бои на этом направлении, предоставляется усиление из штурмовых подразделений. Командование полностью владеет ситуацией на направлении и проводит все необходимые мероприятия для улучшения тактического положения наших войск", - подчеркивают в ВСУ.

Украинские военные призывают медиа и общественность доверять только проверенной информации и не поддаваться влиянию сомнительных источников, которые сознательно или бессознательно играют в пользу врага.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, военный обозреватель Денис Попович считает, что россияне хотят реализовать для города Гуляйполе Запорожской области сценарий Покровско-Мирноградской агломерации.

По его мнению, противник хочет охватить этот населенный пункт с севера, а окружение подразделений ВСУ в привычном смысле этого слова врагу там не нужно, потому что достаточно перекрыть логистику, например, "дронами-ждунами" и взять под контроль воздух.

Кроме того, Попович напомнил о применении противником FPV-дронов на оптоволокне, которые способны проникать на расстояние до 50 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: