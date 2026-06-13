'Важно не впадать в эйфорию': нардеп рассказал о реальной ситуации на фронте

Константиновка остается сложным направлением для Сил обороны, отметил Костенко.

Несмотря на положительные моменты, ситуация на фронте для Сил обороны Украины остается сложной. Такое мнение высказал Роман Костенко – народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в эфире "Говорит великий Львов", призвав население "не впадать в эйфорию".

"То, что мы можем сейчас так говорить, что мы где-то останавливаем врага, мы его на 100% не остановили. Он продолжает где-то продвигаться. Для нас очень тяжелым направлением является Константиновка", – сказал Костенко.

Нардеп добавил, что РФ по-прежнему сосредотачивает большинство своих усилий на наступлении по всей Донецкой области.

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"Они там пытаются продвигаться, несмотря на большие потери, но он (наступление, – УНИАН) не остановлен. И поэтому очень важно соблюдать баланс между нормальной информационной гигиеной, когда у нас действительно ситуация сейчас стала лучше. И с другой стороны не впасть в эту эйфорию, что завтра победа, и тем самым уже перестать уделять достаточное внимание нашей армии", – подчеркнул Костенко.

Ситуация на фронте – важные новости

Напомним, что ранее аналитики сообщали о продвижении РФ в районе Константиновки. Как отмечал военный обозреватель Денис Попович, сейчас существует риск, что врагу удастся захватить этот город уже к концу лета. Он пояснил, что РФ в районе города пытается использовать ту же тактику, которую они в свое время применяли в Покровске – закрепление на окраинах и попытки инфильтрации.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что ситуация в районе Константиновки складывается для Сил обороны "не лучшим образом". Он отметил, что РФ продолжает уничтожать город авиабомбами, заставляя украинских защитников отступать "на сотни метров".

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