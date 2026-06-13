Путин начал признавать проблемы РФ на фронте: в ISW объяснили, что означают его заявления

В то же время, по мнению аналитиков, диктатор продолжал демонстрировать военную мощь России.

Президент России Владимир Путин начал осторожно признавать отдельные проблемы, с которыми сталкивается российская армия в войне против Украины. Об этом отметили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

Анализируя выступление диктатора перед военнослужащими во время празднования Дня России 12 июня, они отметили, что Путин продолжал демонстрировать российскую военную мощь, одновременно признавая некоторые неудачи на поле боя, с которыми российские войска столкнулись в последние месяцы.

"Путин высоко оценил российские военно-технологические инновации, в частности беспилотники с обзором от первого лица (FPV), интеграцию искусственного интеллекта в беспилотники, масштабирование тактических систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усилия России по созданию спутниковой группировки, альтернативной Starlink, чтобы представить российские вооруженные силы как технологически развитую и развивающуюся силу", – сообщили в ISW.

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По словам экспертов, Путин также "повторил давние риторические линии Кремля, которые изображают Россию как ведущую войну против НАТО, и подтвердил силу России в ведении этой войны".

Они предположили, что кремлевский правитель, вероятно, намеревался использовать встречу с военнослужащими, "чтобы продемонстрировать свою силу" после конфуза с сокращенным парадом Победы 9 мая и успешных украинских ударов по российским военным объектам во время Санкт-Петербургского международного экономического форума.

В то же время, подчеркнули аналитики, Путин, похоже, начал признавать некоторые неудачи, с которыми сейчас сталкиваются российские военные, но не обсудил все масштабы военных вызовов, стоящих перед Россией. Он, в частности, сказал, что российские войска продвигаются "не так быстро, как нам [России] хотелось бы", но отметил, что они все же продвигаются "ежедневно постепенно".

"Примечательно, что Путин не признал, что украинские контратаки достигли тактических успехов в Запорожской и Днепропетровской областях с марта 2026 года. Темпы продвижения России на поле боя неуклонно снижаются с ноября 2025 года, а российские войска понесли чистые потери территории (не считая районов, куда проникли российские войска) в апреле и мае 2026 года", – напомнили в ISW.

По мнению экспертов, Путин прибег к такой риторике, вероятно, "чтобы казаться более осведомленным о реалиях поля боя для российских военнослужащих, которые непосредственно испытали эти неудачи".

Неудачи РФ на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, Украина превратила последний сухопутный путь РФ в Крым в "дорогу смерти". В России есть только два пути в Крым. Первый – через Керченский мост, но он настолько поврежден и уязвим для повторных ударов, что Москва уже давно избегает переправлять по нему топливо и военные грузы. Второй – Р-280 – теперь находится под непрерывным обстрелом со стороны Украины. Это привело к тому, что российские войска на передовой уже испытывают перебои с поставками провизии, оружия, дронов и ротациями, а наиболее остро стоит проблема топлива.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) недавно заявил, что Украина изолирует Крым "в ближайшее время". По его оценке, благодаря кампании украинских ударов за последний месяц движение транспорта на трассе, соединяющей Ростов, Мариуполь, Мелитополь и Крым, сократилось более чем на две трети. Мадяр убежден, что в течение следующего месяца Украина будет уже полностью контролировать эту дорогу.

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