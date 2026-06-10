Украина реально может потерять Константиновку до конца лета, – эксперт

Россия уничтожает город своими бомбами.

Существует риск того, что РФ может захватить Константиновку в Донецкой области уже к концу лета. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Radio NV".

"Может случиться так, что мы сейчас говорим об общем срыве весенне-летней фазы наступательных действий российской армии на востоке, на юге. Но вот приз в виде Константиновки они могут взять в течение этого лета. И это реальный риск", – сказал Попович.

Он добавил, что российские оккупанты в Константиновке пытаются использовать ту же тактику, что и в свое время в Покровске. Она заключается в попытках РФ закрепиться на окраинах города и после этого последовательно проникать в сам город, закрепляясь в многоэтажках.

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"Там уничтожаются эти вражеские инфильтрационные группы. Но вопрос заключается в том, хватает ли у нас ресурсов для того, чтобы уничтожить каждую группу. Потому что какая-то там задержится, осядет, мы этого не заметим. И эта цепочка, этот путь, он будет протоптан для россиян. И они там будут растекаться дальше по городу. Плюс еще постоянные удары бомбами, то есть уничтожение города как такового и лишение возможности там зацепиться. Это стандартный сценарий, который россияне использовали во время тех городов, которые долго держат оборону", – добавил Попович.

Ситуация на фронте: важные новости

Об ухудшении ситуации в районе Константиновки аналитики DeepState сообщали в конце мая. Они отмечали, что оккупанты превращают город в руины, параллельно пытаясь продвигаться по его окраинам.

Как отмечал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, РФ не пытается штурмовать Константиновку напрямую. По его словам, враг планирует попытаться окружить город с флангов. Он отметил, что Силы обороны зачищают город от оккупантов, которые туда попадают. Однако такие операции являются крайне сложными, поскольку приходится проводить операции "в режиме комната за комнатой".

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