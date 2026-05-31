Марта Гичко

Проблемы производителя БПЛА "Орион" совпали с последствиями удара украинских дронов по заводу в Дубне.

Российская группа "Кронштадт", в состав которой входит производитель разведывательно-ударных беспилотников "Орион", сообщила о резком росте убытков по итогам 2025 года. Чистый убыток компании достиг 4,5 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 2,6 млрд рублей, пишет Defense Express.

Российские источники признают, что ключевые финансовые проблемы связаны именно с предприятием, выпускающим БПЛА "Орион". Это совпадает по времени с ударом украинских дальнобойных дронов по заводу "Кронштадт" в городе Дубна в конце мая 2025 года.

В компании объясняют убытки якобы невыполнением контрактов на поставку беспилотников для гражданского рынка. Утверждается, что с 2023 года производитель стал фигурантом около 300 судебных исков на общую сумму 5,2 млрд рублей из-за срыва поставок, а еще более полусотни дел остаются на рассмотрении.

В то же время руководство "Кронштадта" заявляет о намерении улучшить финансовое положение за счет новых заказов на гражданском рынке беспилотников. Однако эксперты ставят под сомнение такое объяснение, считая, что реальное влияние на деятельность предприятия могли оказать последствия удара по производственным мощностям в Дубне.

Удар по производству "Орионов"

Ранее сообщалось, что завод "Кронштадт" является одним из ключевых центров производства беспилотников "Орион" и ракето-дронов "Бандероль", которые используются российскими войсками.

"Орион" – это дроны оперативно-технического уровня, то же самое, что для Украины – "Байрактар". Речь идет о довольно крупной единице в смысле размаха и возможностей, которая ведет не только разведку, но и может нести вооружение.

В апреле этого года Силы обороны нанесли удар по российскому предприятию "Атлант Аэро", которое связано с производством тяжелых дронов "Орион".

