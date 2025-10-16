Это позволяет Украине использовать силы и средства по своему усмотрению, говорит Буданов.

Почти все удары по территории России Украина наносит собственными средствами поражения. Об этом во время "Киевского международного экономического форума" рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает корреспондент УНИАН.

"99% этих средств наши", - сказал он об оружии, которым Украина бьет по РФ сегодня.

Буданов признал, что в предыдущие годы, когда украинцы полагалась на оружие от партнеров, приходилось воевать "с одной связанной рукой" из-за ограничений, наложенных на его применение.

"Это правильное толкование того, что происходило тогда. Но сейчас у нас есть наше собственное производство. Да, хочется больше, всегда хочется больше. Но оно есть. И именно наше отечественное производство позволило нам использовать наши силы и средства так, как мы это видим. И это дает результат", - сказал Буданов.

Удары по РФ: важные новости

Ранее стало известно об атаке беспилотников на энергетическую инфраструктуру в Волгоградской области. Местные власти сообщили, что из-за удара БПЛА, электроснабжение исчезло в населенных пунктах, прилегающих к поврежденной подстанции.

Журналисты Bloomberg отмечают, что из-за украинских атак на российские объекты нефтяной инфраструктуры Россия будет ограничивать объемы переработки нефти как минимум до середины следующего года. Но прогноз могут пересмотреть, если поступят "новые данные".

В то же время The New York Times пишет, что украинские удары беспилотниками хоть и не наносят решающего удара по РФ, однако все же влияют на российское общество. И даже "такой автократ, как господин Путин, следит за общественным мнением".

