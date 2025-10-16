Почти все удары по территории России Украина наносит собственными средствами поражения. Об этом во время "Киевского международного экономического форума" рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает корреспондент УНИАН.
"99% этих средств наши", - сказал он об оружии, которым Украина бьет по РФ сегодня.
Буданов признал, что в предыдущие годы, когда украинцы полагалась на оружие от партнеров, приходилось воевать "с одной связанной рукой" из-за ограничений, наложенных на его применение.
"Это правильное толкование того, что происходило тогда. Но сейчас у нас есть наше собственное производство. Да, хочется больше, всегда хочется больше. Но оно есть. И именно наше отечественное производство позволило нам использовать наши силы и средства так, как мы это видим. И это дает результат", - сказал Буданов.
Удары по РФ: важные новости
Ранее стало известно об атаке беспилотников на энергетическую инфраструктуру в Волгоградской области. Местные власти сообщили, что из-за удара БПЛА, электроснабжение исчезло в населенных пунктах, прилегающих к поврежденной подстанции.
Журналисты Bloomberg отмечают, что из-за украинских атак на российские объекты нефтяной инфраструктуры Россия будет ограничивать объемы переработки нефти как минимум до середины следующего года. Но прогноз могут пересмотреть, если поступят "новые данные".
В то же время The New York Times пишет, что украинские удары беспилотниками хоть и не наносят решающего удара по РФ, однако все же влияют на российское общество. И даже "такой автократ, как господин Путин, следит за общественным мнением".