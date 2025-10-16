Власти сообщают, что электроснабжение пропало в населенных пунктах, прилегающих к поврежденной подстанции.

В России жалуются на атаку беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области.

Об атаке сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который отметил, что их силами противовоздушной обороны была "отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области".

Видео дня

По его словам, в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" было зафиксировано возгорание, которое "оперативно ликвидируется противопожарными силами".

"Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет", - отметил Бочаров.

Результаты ударов по НПЗ России

Как сообщалось, ранее в Bloomberg отметили, что экспорт нефтепродуктов из России в первой декаде октября продолжил падение, обновив антирекорд как минимум с начала 2022 года.

При этом, подчеркивается, что снижение экспорта нефтепродуктов - это следствие результативных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

