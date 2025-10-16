ССО снова ударили по Саратовскому НПЗ

Ровно месяц назад, в ночь на 16 сентября, на этом российском нефтеперерабатывающем заводе уже раздавались взрывы и бушевал пожар.

Сил специальных операций в ночь на 16 октября успешно поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ССО ВСУ в Telegram.

В частности, "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" - одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Отмечается, что объем переработки нефти по состоянию на 2020 год - 7,2 млн тонн, в 2023 году - 4,8 млн тонн.

Видео дня

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", - отмечается в сообщении.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, Саратовский НПЗ уже неоднократно атаковали украинские дроны. В частности, в ночь на 16 сентября в районе НПЗ были зафиксированы взрывы и возник пожар.

Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: