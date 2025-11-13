Также Плетенчук рассказал, что Кинбурнская коса стала для оккупантов территорией подскока.

В последнее время российские оккупанты фактически круглосуточно атакуют Одесскую область, в частности ударными донами - целями захватчиков являются не только энергетика, но и порты, которые у Кремля, "как кость в горле". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, только за 12 ноября "Шахеды" четыре раза заходили на Одессу со стороны Черного моря.

Спикер ВМС отметил, что враг пытается помешать работе зернового коридора.

"Он как кость поперек горла у россиян. Потому что это экспортные возможности, возможность наполнять бюджет. Но несмотря на все эти попытки россиян, мы продолжаем успешно выполнять наши задачи. Количество судов, которые уже воспользовались коридором, превышает 6 тысяч. И это за два года работы. Здесь есть чем гордиться, но враг тоже уделяет этому значительное внимание", - подчеркнул он.

Кроме противодействия атакам с воздуха, добавил Плетенчук, ВМС еще борется с последствиями минирования.

Также он сказал, что враг "держится" за Кинбурнскую косу, потому что эта дислокация дает возможность противнику контролировать Днепро-Бугский лиман. Таким образом, россияне закрывают выход в Черное море из николаевских и херсонских портов. Также с косы оккупанты наносят удары по югу Николаевщины. В то же время они опасаются высадки украинского десанта.

"Кинбурнская коса стала для оккупантов больше территорией подскока, откуда они отрабатывают и "вшиваются" оттуда, как правило", - пояснил представитель ВМС.

Напомним, 12 ноября в результате очередного вражеского обстрела повреждены два здания в Одессе. На фасаде санатория и балконе жилого комплекса зафиксированы разрушения.

В ночь на 11 ноября вооруженные силы РФ массированно атаковали "Шахедами" юг Одесской области. На нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, повреждено депо "Укрзализныци". В частности, оккупанты атаковали Измаильский район - из-за вражеского обстрела в районе повреждена, кроме энергетики, производственная инфраструктура, а в городе Измаил - частный дом и автомобиль. Гражданский человек получил осколочные ранения.

