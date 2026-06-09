ВСУ будут избавляться от советских артсистем: Сырский раскрыл план развития войск до 2030 года

Серийное производство ракет и дронов должно позволить поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км в тылу противника, отметил главнокомандующий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский утвердил Концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ до 2030 года. Она определяет основные направления развития потенциала этого рода войск в среднесрочной перспективе.

Как сообщил Сырский в Telegram, ведя сегодня тяжелую войну, одновременно нужно формировать армию будущего. По его словам, развитие потенциала, внедрение новых технологий и подготовка к будущим вызовам не менее важны, чем выполнение текущих боевых задач, и именно на это направлены стратегические решения.

"Сегодня ракетные войска и артиллерия представлены практически во всех составляющих Сил обороны Украины. Украинские артиллеристы ежедневно выполняют тысячи огневых задач и наносят врагу существенные потери. Новейшие артиллерийские системы, переданные государствами-партнерами, а также развитие украинских технологий в оборонно-промышленном комплексе обеспечивают поступательное развитие одного из самых многочисленных родов войск", – отметил Сырский.

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Он напомнил, что украинские защитники эксплуатируют одну из самых широких номенклатур артиллерийских систем в мире, применяют почти все существующие типы боеприпасов и ежедневно приобретают бесценный опыт борьбы с противником, превосходящим нас численно.

Важность артиллерии

"В то же время полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины существенно изменила способы и методы ведения боевых действий. Постоянно эволюционирует тактика применения войск, растет роль беспилотных авиационных комплексов, управляемых авиационных бомб и других современных средств поражения. Кому-то может казаться, что эпоха артиллерии уходит в прошлое, однако опыт этой войны доказывает обратное. Артиллерия остается неотъемлемым элементом современного поля боя, а одним из ее ключевых преимуществ является способность оперативно реагировать на угрозы и изменения обстановки", – подчеркнул Сырский.

В то же время, как отметил главнокомандующий, существует ряд факторов, которые негативно влияют на эффективность ракетных войск и артиллерии.

Прежде всего, по его словам, это критическая зависимость от поставок вооружения и боеприпасов от партнеров, сложная логистика, связаннаясвязанная с большим количеством разнотипных систем, ограниченная дальность поражения отдельных образцов вооружения и дефицит средств артиллерийской разведки.

"Концепция развития ракетных войск и артиллерии учитывает все эти факторы, а также боевой опыт, прогнозируемые тенденции развития вооружения и возможные изменения в способах его применения", – подчеркнул Сырский.

Отечественное производство

Как подчеркнул главнокомандующий, основу оснащения артиллерийских подразделений Вооруженных Сил Украины должны составлять образцы отечественного производства.

"Изношенные артиллерийские системы советских калибров, которые не подлежат модернизации или ремонту, будут постепенно выводиться из эксплуатации. В то же время предполагается сохранение в составе войск подразделений, вооруженных самыми современными артиллерийскими системами иностранного производства", – сообщил Сырский.

Он добавил, что планируется дальнейшая оптимизация номенклатуры артиллерийского вооружения.

Создание артиллерийской разведки

Как заявил главнокомандующий, современная война доказала, что эффективность артиллерии напрямую зависит от качества разведки и скорости передачи информации.

"Именно поэтому одним из ключевых приоритетов Концепции определено создание современной системы артиллерийской разведки", – сообщил он.

Возможности должны позволять поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км

При этом отдельное направление – развитие ракетного вооружения.

"Мы должны наращивать возможности по огневому воздействию на всю оперативно-стратегическую и стратегическую глубину противника. Для этого предусмотрено завершение разработки и дальнейшее серийное производство отечественных баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров", – подчеркнул Сырский.

Украинские ракеты

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса считает, что появление украинской баллистики очень быстро и коренным образом изменить ситуацию не сможет, но это значительно усилит возможности войск.

Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что для баллистической ракеты FP-9 пока не хватает собственного двигателя. Его должны испытать в этом месяце, а затем перейти к тестовым полетам. Если запуски будут успешными, то украинские ракеты могут полететь на Москву уже этим летом или, самое позднее, в начале осени.

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