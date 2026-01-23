Командир полка 'Ахиллес' назвал приоритетные задачи РФ на фронте в Украине

Приоритетной задачей российских оккупационных войск на фронте остается полный захват Донецкой области. Также враг наносит удары на государственной границе, пытаясь прощупать украинскую оборону.
Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДОМ командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Сухопутных войск ВСУ Юрий Федоренко. Он отметил, что враг хочет создать так называемые "буферные зоны".
"Они пытаются прощупать нашу оборону в Сумской области, маневрируя вдоль линии государственной границы, и так же в Харьковской области, за исключением тех районов, где противник еще в 2024 году перешел линию государственной границы и был остановлен Силами обороны – это и Волчанск, и Купянск", – говорит командир полка.
По словам Федоренко, украинские войска ежедневно наносят потери оккупантам, которые маневрируют вдоль государственной границы и проникли на украинскую территорию. В частности, бывает, что враг переодевается в гражданскую одежду или форму ВСУ, чтобы проникнуть в населенный пункт, развернуть там российский флаг и сделать соответствующее фото.
"Для российской пропаганды этого достаточно, чтобы обманывать своих людей и рассказывать им о том, что, мол, смотрите, деньги, которые мы тратим на войну против Украины, потери, которые мы несем, абсолютно допустимы и оправдывают себя, потому что вот какие у нас результаты", – пояснил военный.
Юрий Федоренко добавил, что оккупанты также прилагают немало усилий, чтобы развивать тактический успех на Запорожском направлении.
Война в Украине: вы могли это пропустить
Аналитический проект DeepState сообщает, что Силы обороны освободили населенный пункт Сухецкое Донецкой области и зачистили его от противника. В то же время враг сумел продвинуться в Мирнограде.
Между тем СБУ нанесла удары беспилотниками по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. Общая площадь пожара, который вспыхнул в результате атаки, составила около 7 тысяч м². Ущерб страны-агрессора, по предварительной оценке, составляет около 50 млн долларов.