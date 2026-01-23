Командир полка 'Ахиллес' назвал приоритетные задачи РФ на фронте в Украине

В частности, оккупанты прилагают немало усилий, чтобы развить тактический успех на Запорожском направлении.

Приоритетной задачей российских оккупационных войск на фронте остается полный захват Донецкой области. Также враг наносит удары на государственной границе, пытаясь прощупать украинскую оборону.

Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДОМ командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Сухопутных войск ВСУ Юрий Федоренко. Он отметил, что враг хочет создать так называемые "буферные зоны".

"Они пытаются прощупать нашу оборону в Сумской области, маневрируя вдоль линии государственной границы, и так же в Харьковской области, за исключением тех районов, где противник еще в 2024 году перешел линию государственной границы и был остановлен Силами обороны – это и Волчанск, и Купянск", – говорит командир полка.

Видео дня

По словам Федоренко, украинские войска ежедневно наносят потери оккупантам, которые маневрируют вдоль государственной границы и проникли на украинскую территорию. В частности, бывает, что враг переодевается в гражданскую одежду или форму ВСУ, чтобы проникнуть в населенный пункт, развернуть там российский флаг и сделать соответствующее фото.

"Для российской пропаганды этого достаточно, чтобы обманывать своих людей и рассказывать им о том, что, мол, смотрите, деньги, которые мы тратим на войну против Украины, потери, которые мы несем, абсолютно допустимы и оправдывают себя, потому что вот какие у нас результаты", – пояснил военный.

Юрий Федоренко добавил, что оккупанты также прилагают немало усилий, чтобы развивать тактический успех на Запорожском направлении.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Аналитический проект DeepState сообщает, что Силы обороны освободили населенный пункт Сухецкое Донецкой области и зачистили его от противника. В то же время враг сумел продвинуться в Мирнограде.

Между тем СБУ нанесла удары беспилотниками по инфраструктуре нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. Общая площадь пожара, который вспыхнул в результате атаки, составила около 7 тысяч м². Ущерб страны-агрессора, по предварительной оценке, составляет около 50 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: