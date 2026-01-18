РФ заявила об успехах в Донецкой области: в ВСУ опровергли

Отмечается, что такие заявления – это элемент российской ИПСО.

Украинские защитники продолжают удерживать населенный пункт Миньковка на Славянском направлении. И информация о его захвате не соответствует действительности. Об этом на странице Facebook сообщила пресс-служба Группировки войск "Восток".

"Населенный пункт Миньковка на Славянском направлении также находится под контролем Сил обороны Украины. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах. Заявления пропагандистов государства-агрессора о якобы захвате Миньковки не соответствуют действительности и являются элементом информационно-психологических операций и направлены на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует", – отметили в пресс-службе.

В то же время там отметили, что РФ не прекращает попыток улучшить свое положение в Донецкой области. Поэтому за прошедшие сутки украинские защитники отразили 72 штурма захватчиков.

"Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери. На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филии", – добавили в пресс-службе Огруппирования войск "Восток".

Ранее россияне также заявляли о якобы захвате населенного пункта Приволье Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию. Группировка войск "Восток" заявила, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

В то же время аналитики из Института изучения войны сообщают о продвижении украинских бойцов в районах Купянска и Покровска. В частности , в Донецкой области Силы обороны добились успехов недалеко от Светлого, что к востоку от Покровска.

