Силы обороны освободили село Сухецкое в Донецкой области, – DeepState

Однако врагу удалось продвинуться возле Мирнограда.

Силы обороны Украины зачистили и освободили от российских захватчиков село Сухецкое в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое", – отмечают аналитики.

На текущий момент село Сухецкое на карте DeepState значится как освобожденное. Этот населенный пункт находится к северу от Родинского в Мирноградской городской общине Покровского района.

Село Дорожнянка находится в Гуляйпольской городской общине Пологовского района Запорожской области. Этот населенный пункт оккупирован.

Как сообщал УНИАН, 19 января враг продвинулся вблизи Северска, Константиновки и в Покровске. Количество боевых столкновений с оккупантами на Константиновском и Покровском направлениях измеряется десятками ежедневно.

При этом на Покровском направлении российские оккупанты интенсивно продвигаются группами по 6-8 человек. Они подтягивают резервы и операторов дронов ближе к переднему краю.

Добавим, что по мнению ветерана АТО и военного обозревателя Евгения Дикого, в зависимости от действий украинских защитников и концентрации сил, Украина может добиться перелома в войне с РФ в свою пользу. Он отметил, что врагу пробиться по линии Покровск-Мирноград не удается, - потому что там ситуация такая же, как в Часовом Яру, куда россияне вошли еще в мае 2024 года, а пройти за весь 2024-й и 2025-й годы так и не смогли.

