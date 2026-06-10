Эксперт назвал две основные проблемные точки логистики РФ между Крымом и югом Украины

В настоящее время вражеская группировка на Ореховском направлении в Херсонской области уже испытывает нехватку боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Российская логистика между югом Украины и Крымом имеет две болевые точки - Чонгар и Перекоп, а из-за атак Сил обороны по Чонгарскому мосту противник вынужден направлять трафик в сторону Перекопа. Об этом рассказал военный эксперт Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" в эфире "Эспрессо".

По его словам, армия РФ связывает Крым и юг Украины двумя крупными логистическими артериями. Он подчеркнул, что первой и главной артерией является Керченский мост, который является переправой и железнодорожной, и автомобильной, а также паромная переправа "Порт Крым" - "Порт Кавказ".

Также осуществляются перевозки военных грузов десантными кораблями и вспомогательными судами Черноморского флота России между Темрюком и Феодосией, между Новороссийском и Феодосией или Севастополем. Поэтому эта артерия, если и не перерезана, то сейчас значительно подрезана.

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Лакийчук подчеркнул, что керченская паромная переправа и железнодорожное сообщение фактически уничтожены. В то же время автомобильное движение осуществляется только через Керченский мост.

"А после одной из операций СБУ было запрещено россиянам через этот мост перевозить взрывоопасные и пожароопасные грузы. Поставки по морю тоже затруднены, потому что там действуют наши морские дроны", - цитирует "Эспрессо" эксперта.

Второй артерией, которая должна дублировать трассу "Таврида", является трасса "Новороссия". Это объездной маршрут, а именно автомобильная и железнодорожная ветки, вокруг Азовского моря - Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и дальше до Чонгара с Перекопом на Джанкой.

В последнее время это направление находится под плотным огневым контролем Сил обороны Украины, поэтому, соответственно, эта артерия тоже перерезана.

"Эти две артерии соединяются в одной точке, фактически в одном районе - Джанкой: либо с юга на Джанкой из Крыма и дальше на юг Украины, либо с севера на Джанкой и в Крым. То есть это сердце этих артерий, и есть две болевые точки - Чонгар и Перекоп: два узких мостика, которые соединяют эти два логистических маршрута. Чонгар перебили, о чем и Сальдо сказал. Напомню, в 2023 году мы наносили удары по Чонгару, который теоретически можно восстановить, но на это нужно время. Однако все равно весь трафик смещается в сторону Перекопа - на Чаплинку и Перекоп. Если перережем и здесь, то вариантов у них не очень много", - отметил Лакийчук.

Аналитик добавил, что это проблемы с поставками не только горюче-смазочных материалов, но и продуктов, как для гражданских, так и для военных.

"Сейчас вражеская группировка на Ореховском направлении, в Херсонской области, уже испытывает нехватку боеприпасов и горюче-смазочных материалов, из-за этого на некоторых участках действия противника замедляются. Подводя итог, эксперт процитировал американского генерала Джона Першинга: "Бой выигрывает тактика, а битву - логистика", - передало "Эспрессо" слова эксперта.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Институт изучения войны сообщал, что без еды и боеприпасов оккупанты покидают позиции на Кинбурнской косе. По словам аналитиков, причиной являются постоянные удары украинских БПЛА. Оборона оккупантов в зоне северной и западной частей Кинбурнской косы становится "все более невозможной".

В то же время майор запаса Алексей Гетьман заявил, что обещания Путина относительно захвата Донбасса снова не сбываются.

"Год назад было 60 дней. Прошел год, и снова более 100 дней. Если он (Трамп) на это не отреагирует так, как должен был бы отреагировать здравомыслящий человек, то можно предположить, на чьей стороне симпатии Трампа. Просто это будет очевидно", - высказался эксперт.

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