Без еды и патронов: оккупанты бросают позиции на Кинбурнской косе, - ISW

У российских оккупантов начались огромные проблемы на южном фронте.

Российское командование начало отводить свои подразделения с одного из ключевых участков фронта. Аналитики заявляют, что причиной являются постоянные удары украинских БПЛА. Оборона оккупантов в зоне северной и западной частях Кинбурнской косы становится "все более невозможной".

Подразделения 337-го воздушно-десантного полка Москвы покидают свои позиции из-за "полностью сорванного" снабжения, пишет в новом отчете Институт изучения войны (ISW). В частности, российские военные на косе остались без подвоза снарядов, горючего и провизии. На фоне лавинообразного роста потерь они оказались совершенно бессильны.

Поэтому какое-то количество войск было переброшено на Запорожское направление. Однако подтвердить или опровергнуть эти данные представитель Сил обороны юга Украины не может.

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Кинбурнская коса - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, отступают ли россияне с Кинбурнской косы. Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин пояснил, что подразделения ВСУ наносят по определенной временно оккупированной части Херсонщины удары беспилотниками.

В то же время Кинбурнская коса имеет логистическое сообщение, в основном, по суше. Но использовать его оккупанты практически не могут из-за постоянных атак.

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