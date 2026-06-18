Может ли Украина перекрыть импорт топлива в Россию: эксперт оценил шансы

Кроме того, эксперт рассказал о последствиях ударов по Московскому НПЗ.

Украина имеет возможности перекрыть импорт топлива в Россию из других стран. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Мы добираемся до Каспийского моря. Мы наносим удары по НПЗ. И главное, мы наносим удары по нефтебазам. А что такое нефтебазы? Это места хранения. Если нет мест хранения, то сколько бы ты ни привез этого топлива, возникает вопрос – где его хранить? Его же нельзя хранить где-то еще, нужны места для хранения. А если мы выбили нефтебазы – таких мест нет", – сказал эксперт.

Он добавил, что также возникает вопрос о том, насколько страны Азии способны обеспечить РФ топливом.

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"У меня есть сомнения, что они способны обеспечить потребности Российской Федерации в топливе, поскольку, во-первых, у этих стран тоже есть свои потребности в топливе. И, кроме того, эти страны также хотят зарабатывать на импорте этого топлива и сырой нефти и так далее. То есть в любом случае этот экспорт способен лишь смягчить ситуацию с топливом на территории Российской Федерации, но не полностью ее решить", – добавил Попович.

Также эксперт прокомментировал удары Сил обороны по Московскому НПЗ. Он напомнил, что после предыдущей атаки по этому объекту в столице РФ уже вводили ограничения на топливо. И, по его мнению, после повторного поражения эти ограничения могут ужесточиться.

"Московская ПВО уже не справляется с налетами дронов. Очевидно, из-за нехватки боеприпасов будут образовываться коридоры, куда будут залетать все новые и новые дроны. Такое может происходить через день. И Москва сейчас – это демонстрация того, что она не была готова к подобному развитию событий", – отметил Попович.

Ситуация с топливом в России

Напомним, ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что в 53 российских регионах уже ввели ограничения на продажу топлива. В частности, в 18 регионах и на всех временно оккупированных территориях Украины продажу бензина ограничили до 50 литров на человека.

По данным СМИ, Украине удалось повысить эффективность ударов по российской нефтяной отрасли. Отмечается, что если раньше целью Сил обороны были НПЗ РФ, то сейчас все чаще поражаются ключевые узлы вторичной переработки, которые сложнее восстанавливать.

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