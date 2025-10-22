Устройство разрабатывалось совместно с Google.

Samsung представила свою первую гарнитуру смешанной реальности - Galaxy XR, созданную в сотрудничестве с Google. Это первое устройство, работающее на базе новой платформы Android XR и искусственного интеллекта Gemini.

Гарнитура оснащена micro-OLED-дисплеем с разрешением 4K, чипсетом Snapdragon XR2+ Gen 2 Qualcomm, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Весит устройство 545 граммов, что заметно меньше, чем у Apple Vision Pro, гарнитура Apple в зависимости от комплектации достигает 800 г. Время автономной работы Galaxy XR - около 2.5 часов.

По данным Bloomberg, Galaxy XR поддерживает большинство приложений для Android, даже если разработчики не адаптировали их специально для гарнитуры.

Продажи уже стартовали в США и Южной Корее по цене 1799 долларов. Для сравнения, Vision Pro стоит 3499 долларов. При этом контроллер и чехол для Galaxy XR продаются отдельно - по 249 долларов каждый.

