Украинские защитники восстановили позиции возле Нового Шахового и Кучерова Яра в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.
В то же время, по данным аналитиков, враг оккупировал село в Запорожье и продвинулся на нескольких участках фронта.
Отмечается, что россияне захватили село Полтавку Запорожской области, а также продвинулись вблизи Новоторецкого и Шахматного в Донецкой области, возле Ивановки в Днепропетровской области и Охотничьего и Нововасильевки Запорожской области.
Ситуация на фронте
Как сообщал УНИАН, Силам обороны, возможно, придется оставить позиции под Покровском, считает бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.
По его информации, в город уже попадают не ДРГ, а регулярные войска РФ. Кроме того, одна из важных дорог перешла под контроль россиян.
Однако военные сообщили, что оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. А россиян, которые пробираются в город, пытаются выявлять и уничтожать. Для этого усилено патрулирование города. По данным ВСУ, враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска, оккупанты пытаются проникнуть в город с нескольких направлений.