Наступление врага происходило несколькими волнами, были задействованы силы до двух мотострелковых рот с поддержкой до трех десятков единиц бронетехники.

На Запорожье украинские военные отбили массированный штурм россиян на населенный пункт Малая Токмачка, который расположен восточнее города Орехов.

Как сообщили в 118 отдельной механизированной бригаде, днем 20 октября подразделения российских оккупантов начали механизированный штурм на Ореховском направлении.

"Основной удар противник направил на населенный пункт Малая Токмачка, что восточнее Орехова. Подразделения 71 мотострелкового полка выдвигались из направлений Вербово и Новопрокоповка силами до двух мотострелковых рот с поддержкой бронетехники - всего около 26 единиц (в том числе танки, БМП, БТР и несколько ББМ "Тигр"). Наступление проводилось несколькими волнами: в каждой - от 5 до 8 единиц техники. Наши подразделения мощно отбили вражеские штурмовые попытки", - говорится в сообщении военных.

Видео дня

Так, в первые часы наступления силами бригады были повреждены 2 вражеских танка, 12 БМП, 6 БТР и 2 ББМ "Тигр". Несколько единиц уцелевшей техники отступили в направлении Вербового.

"Боевые действия продолжаются, продолжается поражение живой силы и уничтожение поврежденной техники. К отражению штурма 118 ОМБр привлекла артиллерию, FPV-дроны, дроны со сбросами", - информируют в бригаде.

В ходе отражения наступления отличился также танковый батальон.

"Экипаж Т-72 выходил на прямое наведение для поражения бронетехники и живой силы противника", - отметили военные.

Также бронированная техника врага подрывалась на заранее устроенных инженерных заграждениях.

В 118 ОМБр заявили, что обстановка на направлении находится под контролем, ни одной позиции не потеряно. Личный состав продолжает уничтожать живую силу противника.

Ситуация на Запорожском направлении

Как сообщал УНИАН, 12 октября Генштаб сообщил, что украинским силам удалось продвинуться в Запорожской области. Речь шла именно об Ореховском направлении. Там в результате умелых действий штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины было улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки.

По данным Генштаба, в целом украинские войска продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных.

Президент Владимир Зеленский в тот же день в вечернем видеообращении подтвердил контрнаступательные действия Украины на Запорожском направлении вблизи Орехова.

Вас также могут заинтересовать новости: