Оккупанты скрывались в одном из помещений железнодорожного вокзала - их обнаружила объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны.

Оборону Покровска подкрепили дополнительными силами и средствами, происходит усиленное патрулирование. Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

В подразделении рассказали, что на днях вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла в центр Покровска.

"Россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны обнаружила и ликвидировала оккупантов, которые в этот момент скрывались в одном из помещений железнодорожного вокзала.

"Сейчас оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения в город и усиленно патрулируют город", - сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Там добавили, что за последние два дня украинские военные уничтожили 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск. Украинские военные призвали гражданских лиц, которые до сих пор в городе, без крайней необходимости не передвигаться по его территории.

"В полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска. Оккупанты пытаются проникнуть в город с нескольких направлений", - сказано в сообщении

В корпусе показали видео уничтожения российских ДРГ в одном из помещений железнодорожного вокзала, других локациях города и на подступах к Покровску.

Также отмечается, что враг существенно увеличил количество ударов КАБами по украинской логистике с использованием тактической авиации.

"12 октября россияне сбросили на Покровскую агломерацию 76 управляемых авиабомб. На прошлой неделе оккупанты снова увеличили количество ударов КАБами по всей территории агломерации: 372 авиабомбы за 13-19 октября против 220 авиабомб за 6-12 октября", - говорится в сообщении.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, 18 октября аналитики украинского мониторингового проекта DeepState отмечали, что российские оккупанты за предыдущие сутки смогли продвинуться в Покровске и еще вблизи двух населенных пунктов в Украине.

По их данным, армия РФ имеет успех в Запорожье и Донецкой области. В Запорожской области, в частности, российские захватчики продвинулись возле населенного пункта Новоивановка.

Вас также могут заинтересовать новости: