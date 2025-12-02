По его словам, мирные планы на протяжении войны запускают для того, чтобы расслабить, разделить и обмануть украинцев.

Конец войны в Украине, мир, перемирие, приостановка не случится ни завтра, ни послезавтра. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook бывший общественный активист, бывший нардеп, а ныне военнослужащий, основатель Центра поддержки аэроразведки ВСУ Игорь Луценко.

"Буквально через пару месяцев мы заметим, что наступил пятый год разговоров о том, что война вот-вот закончится. Наступит пятый год медийного созерцания дипломатических столов, людей в галстуках, которые без устали раздувают свою значимость и спекулируют иллюзиями контроля и желаниями мира", - отмечает Луценко.

В то же время он отмечает, что реальностью управляют не дипломаты.

"Лицо российского солдата - вот лицо реальности. На сегодня оно все еще полное обреченной решимости. На него не так уж и направлены софиты и телекамеры, но именно там следует искать ответ на то, кто управляет потаенными струнами мира, кто определяет судьбу планеты. И пока это уродливое лицо, лицо отвратительной войны, которую россияне ведут против веры, надежды и любви, все еще обещает нам продолжение марафона", - отмечает военный.

Также он убежден, что экономический аргумент, экономическое истощение России не станет для руководства этой страны, для инициаторов войны собственно аргументом для ее прекращения:

"Оказалось, что деньги - слишком мало для кремлевских, и что те не остановятся ни под какое обещание гешефта. Потому что кровь слаще долларов, карта власти всегда бьет карту денег".

Поэтому, убежден Луценко, всевозможные мирные планы - это лишь способ ввести в заблуждение украинцев: "расслабить, разделить и обмануть - только для этого запускают во все годы войны эти мирные планы"

Он утверждает, что реальность такова, что требует "меньше трындеть, а больше сражаться".

Война в Украине - мнение Луценко

Как сообщал УНИАН ранее, Луценко, говоря о продвижении врага по украинской территории, заявлял что оно обусловлено "дырами" на передовой линии, а они, в свою очередь, - огромным количеством случаев СВЧ.

