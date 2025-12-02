Депутат убежден, что война не продлится годами.

Война России против Украины идет к своему завершению, есть вероятность, что это произойдет в начале 2026 года. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в интервью Телеграфу.

"Я разговаривал с представителями нашей делегации в Женеве и знаю, что наиболее важные интересы Украины отстояли. На них согласились американские и европейские партнеры. Сейчас, я так понимаю, мирный процесс находится на той стадии, когда наработанный алгоритм и пункты, которые уже согласованы с партнерами, должны теперь быть согласованы Виткоффом в Москве", - отметил он.

После того, по словам депутата, мы будем иметь какую-то обратную связь и понимать, готова ли Москва или не готова в целом к миру.

Вениславский подчеркнул, что наши усилия и наша реакция на этот мирный план показала, что Украина всегда готова к миру. То, что мы ездили в Женеву, соглашались на какие-то, возможно, не очень приятные для нас пункты, а другие отстаивали, свидетельствует, что Украина готова подписывать мирный план.

"Сейчас будет мяч на поле России, и для нас будет это маркером. Учитывая заявления Путина, Россия от своих максималистских целей по получению полного контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской, и Херсонской областями - не отказалась. Они хотят, чтобы это было признано. Для нас это неприемлемо", - пояснил он.

По его мнению, состоится более трезвый процесс переговоров, где будут согласовываться позиции, которые для Украины являются приемлемыми, а какие нет.

"Де-факто, мы понимаем, что на сегодняшний день нет возможностей отвоевать оккупированные территории. Поэтому мы должны признать, что эти территории, наверное, на какое-то время останутся временно оккупированными", - отметил нардеп.

Вениславский также выразил уверенность, что американские партнеры хотят приложить максимум усилий для того, чтобы остановить войну.

"Я об этом говорил еще в сентябре, что как только состоится встреча президентов Украины и США, а затем Украины, США и наших европейских партнеров, то здесь время завершения войны можно будет исчислять, наверное, неделями, а не месяцами. И я думаю, что все равно к этому все идет. Я остаюсь убежденным, что война идет к своему завершению. Возможно, это будет не так быстро, не в этом году (хотя я этого не исключаю, ведь у нас еще есть целый декабрь) или это будет в феврале, марте. Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война не будет точно длиться годами", - резюмировал он.

Другие заявления об окончании войны

Как сообщал УНИАН, в сентябре Вениславский делал подобное же заявление. Тогда он сказал, что на это в частности указывает одно из заявлений президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер четко понимает, что без его личного участия в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Путиным этот процесс не пойдет.

Нардеп также пояснил, что двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным вряд ли даст какие-то результаты.

