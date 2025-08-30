В частности, враг отказался "от своей любимой тактики".

У российских оккупационных войск появилась новая пехотная доктрина. В частности, враг делает ставку на роботизацию определенных процессов, поскольку испытывает проблемы с пехотой.

Проект DeepState совместно с телеграм-каналом Mannerheims son систематизировали новую пехотную доктрину РФ. Было выделено 4 ключевых аспекта.

В частности, аналитики указали на увеличение количества применения наземных роботизированных комплексов, ударных крыльев и тяжелых FPV. Враг испытывает проблемы с пехотой, поэтому прибегнул к такому подходу.

Видео дня

"Если в 2024 у них дебил с ТМкой шел без стрелкового оружия и забрасывал в блиндаж мину, то сейчас хотят эту задачу полностью переложить на беспилотную компоненту для недопущения обнаружения штурмовых групп", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские захватчики отказываются от применения большого количества личного состава. Сейчас враг не использует колонны по 30-60 человек, а осуществляет штурмовые действия силами 2-4 человек. При этом групп становится больше.

Также враг отказался "от своей любимой тактики". Противник минимизирует стрелковые бои и лобовые штурмы позиций украинских войск. В то же время дополнительную роль россияне отводят дронам, которые должны стать поддержкой штурмовиков.

"Охват или обход основных позиций Сил обороны, а также прорыв в тыл диверсионных групп. Использование тактики step-by-step, как было у Золотого Колодца. Просачивание как можно глубже в тыл, поиск и обезвреживание пилотных и минометных позиций", – описали аналитики четвертый аспект новой пехотной доктрины оккупантов.

Война в Украине: это стоит знать

Российская пехота попала в окружение под Добропольем Донецкой области. Как рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр" Виктор Трегубов, враг пытался протянуть в том районе две "клешни".

В свою очередь, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что оккупанты собрали немалые силы под Покровском. Он считает, что после стратегической перегруппировки противник будет пытаться реализовать осенне-зимнее наступление. В планах противника – зайти в город и вести там бои.

Вас также могут заинтересовать новости: