Украине надо всегда быть готовой дать отпор, отметил глава ГУР.

Украина вряд ли сможет в ближайшие годы вернуться к полностью мирной жизни. Такое мнение во время Kyiv International Economic Forum высказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, передает корреспондент УНИАН.

"Нашему обществу придется осознать, что абсолютно мирная безобидная жизнь в ближайшие годы вряд ли будет. Я не имею в виду, что мы будем воевать спокойно. Но о том, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент - это будет вызов для нашего общества. И с этим придется жить", - сказал Буданов.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее в Кремле в очередной раз заявили, что Украина не готова идти на мирные переговоры с РФ, тогда как Москва якобы наоборот. Такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Также он похвалил Трампа за "политическую волю".

В то же время экс-посол США в ОБСЕ и экс-заместитель помощника министра обороны США Майк Карпентер ранее заявлял, что Трамп, вероятно, выйдет из процесса мирных переговоров между Украиной и РФ. Он отметил, что Украина является лишь третьим приоритетом администрации США, после ситуации в западном полушарии и Индо-Тихоокеанский регион.

