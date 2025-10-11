Белый дом, вероятно, откажется от активного участия в мирных переговорах, - дипломат США

Трамп может отказаться от участия в переговорах, сосредоточившись на Западном полушарии, а Европе придется самой взять на себя поддержку Украины.

Администрация Дональда Трампа, вероятно, не будет активно участвовать в дипломатических усилиях по завершению войны между Украиной и Россией. Такое мнение высказал американский дипломат, бывший посол США в ОБСЕ и экс-заместитель помощника министра обороны США Майк Карпентер в эфире телеканала Еспресо.

По словам Карпентера, в будущей Стратегии национальной обороны США главным фокусом станет Западное полушарие, где администрация Трампа планирует сосредоточиться на борьбе с наркоторговлей в Карибском бассейне и у побережья Венесуэлы.

Вторым приоритетом станет Индо-Тихоокеанский регион, а Евроатлантическое направление, к которому относится и Украина, окажется лишь на третьем месте.

"По моему мнению, администрация Трампа, вероятно, откажется от любого активного участия в мирных переговорах. Это будет означать не только снижение давления на Москву, но и меньшее давление на Киев", - подчеркнул Карпентер.

Дипломат подчеркнул, что такое изменение стратегических приоритетов США будет означать усиление роли Европы в поддержке Украины - как финансовой, так и военной.

"Европейским странам придется взять на себя большую ответственность, как в предоставлении финансовой поддержки Украине, так и в поставках оружия. Европейское оборонное производство должно существенно возрасти", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что каждая администрация США открывает для себя Россию заново. Почти каждый президент за последние десятилетия приходил в Белый дом, надеясь на новое начало, однако результат всегда был одинаковым: чем больше предлагали Москве, тем больше она требовала.

В то же время бывший боевой пилот и вице-маршал авиации Королевских ВВС Великобритании Шон Белл назвал единственное условие, которое заставит Путина быстро пойти на переговоры. Он отметил, что пока не чувствуется единства в НАТО и в Европе по помощи Украине.

