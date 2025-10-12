Представитель Кремля сказал, что РФ якобы готова к мирному урегулированию ситуации в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова к мирному урегулированию ситуации в Украине, но этого, по его словам, не хотят Украина и Европа. Об этом он сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину. Также он напомнил, что президент США Дональд Трамп выступает с инициативой мирных переговоров.

"Сейчас действительно драматический момент с точки зрения, что со всех сторон нагнетается напряженность. Российская сторона начала говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы слышим, что Трамп все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. Из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю", - сказал Песков.

В то же время, по его словам, европейцы и Киев "демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле".

Кроме того, спикер прокомментировал вероятное предоставление Украине Соединенными Штатами крылатых ракет "Томагавк", подчеркнув, что эта тема вызывает у Кремля "крайнюю обеспокоенность".

"Заявлений звучит много, с ними еще нужно разбираться, мы все их тщательно фиксируем. Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность Оружие это особое. Оно может быть в безъядерном, ядерном исполнении", - высказался он.

Песков добавил, что хоть "дальность оружия серьезная", но "оно не может изменить ситуацию на фронте".

Заявления других представителей РФ о вероятном получении "Томагавков" Украиной

Как сообщал ранее УНИАН, в российском МИД сказали, что будет означать появление Tomahawk у Украины. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пригрозил, что ситуация может обостриться. По его словам, это будет означать существенное "качественное изменение обстановки", но не повлияет на решимость РФ "добиться поставленных целей".

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин пригрозил США из-за вероятной поставки Украине "Томагавков". Он сказал, что это приведет к "разрушению положительных тенденций в отношениях России и США". "А как там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - добавил кремлевский правитель.

