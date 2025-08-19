В результате атаки возникли масштабные пожары.

В ночь на 19 августа российские оккупанты массированно атаковали ракетами и дронами нефтеперерабатывающую инфраструктуру и один из объектов ГТС в Полтавской области, сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в результате атаки возникли масштабные пожары. Минэнерго не предоставило деталей атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, лишь отметив, что последние удары по ней были зафиксированы 15 и 21 июня прошлого года.

В ведомстве добавили, что несколько десятков дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины (одну из компрессорных станций, - УНИАН).

Видео дня

"Предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта. Специалисты уже осуществляют техническое обследование оборудования и оценивают объем ущерба", - отмечается в сообщении.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН отмечает, что атаки России на компрессорные станции могут потенциально привести к временной приостановке газодобычи. Он не исключает повторных атак на объекты газотранспортной системы.

"Чем больше времени уйдет на восстановление работы, тем сложнее будет добывающим компаниям. Потому что, в отличие от добычи жидкости или твердых полезных ископаемых, газ нельзя резервировать в хранилище непосредственно возле мест добычи. Поэтому, возможно, придется даже приостанавливать добычу, если не удастся найти альтернативные маршруты поступления газа к потребителям или хранилищам", - отметил он, добавив, что ремонт атакованных компрессорных станций может длиться от недели до месяца, в зависимости от уровня повреждений.

Рябцев добавил, что атаками на компрессорные станции РФ пытается усложнить накопление газа в газохранилищах, необходимое для нормального прохождения отопительного сезона. Он напомнил, что недавно была атакована компрессорная станция в Одесской области.

Запасы газа в Украине - последние новости

6 августа Россия атаковала компрессорную станцию оператора ГТС в Одесской области, через которую осуществлялся импорт газа по Трансбалканскому газопроводу.

Из-за рекордно низких запасов газа Украина была вынуждена увеличить импорт "голубого топлива". В частности, планировалось импортировать газ из Азербайджана. 28 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий проинформировал о тестовых поставках газа.

По подсчетам энергетического эксперта Геннадия Рябцева для прохождения отопительного сезона Украина должна накопить в газохранилищах не менее 13,5 миллиардов кубометров газа.

Вас также могут заинтересовать новости: