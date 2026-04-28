'Ситуация складывается не в пользу РФ': историк из США назвал решающий фактор для победы Украины

Американский историк Дэвид Саттер не исключает, что Кремль может пойти на определенные уступки Украине в ходе мирных переговоров, если России придется проводить мобилизацию.

Российские власти теряют позиции сразу по нескольким направлениям – на фронте, в экономике и в обществе. Американский журналист и историк Дэвид Саттер в интервью 24 каналу назвал фактор, который способен быстро приблизить поражение России.

По мнению Саттера, Кремль может пойти на определенные договоренности с Украиной на мирных переговорах, если в России придется проводить мобилизацию. Журналист считает, что ее последствия будут болезненными для россиян.

"Проблема не только в вероятности внутреннего восстания в спецслужбах, армии или других структурах. Мобилизация станет ударом по российской экономике, тем более что в России уже ощущается дефицит людей, в частности, в военном секторе", – пояснил Саттер.

Он прогнозирует, что если в России будет объявлена мобилизация, то в стране останется меньше людей для экономики.

"Тогда экономический коллапс в России может оказаться столь же значимым и решающим фактором для окончательной победы Украины, насколько таким мог бы стать коллапс российского фронта", – предположил он.

По словам историка, Первая мировая война закончилась потому, что Германия была экономически истощена и не могла продолжать военные действия. При этом, по мнению Саттера, мобилизация не решит проблемы, с которыми столкнулась Россия.

"На сегодняшний день, судя по всем признакам, ситуация складывается не в пользу россиян. Инициатива постепенно начинает переходить к Украине", – заявил журналист.

Он добавил, что по этой причине европейцы должны продолжать поддерживать Украину, а также наращивать помощь. В то же время США должны осознать всю позорность политики, которую они проводят с тех пор, как к власти пришел Дональд Трамп, и должны оказать полную поддержку Киеву.

Саттон предполагает, что прогресс в мирных переговорах между Украиной и Россией возможен, но он сомневается, что это будут прямые переговоры между Зеленским и Путиным.

Ранее УНИАН сообщал, что , по мнению военного эксперта Павла Нарожного, российский диктатор Владимир Путин вынужден продолжать войну против Украины, несмотря на проблемы в экономике. Нарожный заявил, что это связано с тем, что после завершения боевых действий существует риск еще более сложных экономических проблем. Военный эксперт поделился, что у России сейчас огромные проблемы в экономике, поскольку за январь-февраль этого года было израсходовано 70 млрд долларов, этой суммы должно было хватить на целый год. Нарожный отметил, что россиянам очень повезло, что США развязали войну в Иране, поскольку они от этого получают сверхприбыль.

Также мы писали, что бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предполагает, что глава Кремля сейчас находится в сложной политической и психологической ситуации. Его рейтинг даже по официальным данным упал очень низко – до 65%. По мнению Огрызко, реальную цифру нужно делить на два. Он добавил, что российские власти начали искать способы найти козла отпущения, скорее всего, коллективного. Огрызко не исключает, что через месяц или два в России произойдут реальные кадровые перестановки. Однако бывший министр не знает, приведет ли это к бунту против Путина.

