Потерь в рядах ВСУ нет.

За минувшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела.

Об этом говорится в утренней сводке штаба.

В частности, вблизи Водяного боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберного пулемета, а возле Южного - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли ответный огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

С начала суток 20 января обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

Война на Донбассе: важные новости

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Автор: Юрий Годован