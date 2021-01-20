За минувшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела.
Об этом говорится в утренней сводке штаба.
В частности, вблизи Водяного боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберного пулемета, а возле Южного - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читайте такжеУкраина в ТКГ обратилась к России относительно обмена заложниками на Донбассе
"На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли ответный огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
С начала суток 20 января обстрелов на Донбассе не зафиксировано.
Война на Донбассе: важные новости
- Оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим тишины
- Миссия ОБСЕ зафиксировала похоронный микроавтобус, который въехал в Россию из ОРДЛО
- Похожие черты лица: ветеранку АТО подозревают в конвоировании украинских пленных на "параде" в "ДНР" (фото)
- ОБСЕ в угоду России допустила на заседание ТКГ неизвестных "советников" боевиков - участник переговоров
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram