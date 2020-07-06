Силы АТО могли остановить колонны боевиков Гиркина, которые выходили из Славянска - Кривонос

По словам Сергея Кривоноса, координаты колонны боевиков Гиркина передавались, однако "реализации этих координат не было".

Силы Антитеррористической операции могли остановить колонны боевиков, которые выходили из Славянска и Краматорска 5 июля 2014 года.

Об этом в интервью проекту "Донбасс.Реалии" рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который в 2014 году руководил обороной Краматорского аэродрома.

"Имея определенную информацию из своих источников из Славянска и Краматорска, мы понимали, что они будут выходить. Это понимание было четко сформировано между 2 и 3 июля. И уже 4 числа было понятно, что они пойдут в эту ночь (с 4 на 5 июля - ред.). Мы активно вели разведку и давали координаты непосредственно и по ночному передвижению колонны, и по дневному расположению противника в Краматорске и потом по выходу колонн Гиркина из Краматорска. Эти координаты давались. Реализации этих координат не было", - рассказал Кривонос.

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В то же время, по словам начальника Генерального штаба ВСУ в 2014-2019 года Виктора Муженко, обстрелы колонн боевиков не велись из-за риска для жизни местных жителей.

"Во-первых, была проблема с применением артиллерии, ибо были уже максимальные дальности, а то и за пределами максимальных дальностей возможного поражения артиллерии. А если бы мы применили авиацию бомбардировочную или штурмовую? Какие могли бы быть последствия? Не понимая, кто там у нас внизу. Нас и так обвиняют во многих моментах, что мы действовали, условно говоря, неадекватно обстановке. То есть гораздо больше применяли сил и средств, чем было нужно. А если бы это было подтверждено массовыми жертвами? Какое было бы отношение к силам АТО и как бы оценивалась ситуация по каждому военнослужащему, который принимал в этом участие? Это вопрос серьезной ответственности", - говорит Муженко.

Напомним, в ночь с 4 на 5 июля 2014 года группировка боевиков, которые захватили Славянск, смогли выйти из окружения. Сперва колонны переместились в соседний Краматорск, а оттуда направились в Донецк.

5 июля 2014 года силы АТО восстановили контроль над Славянском и Краматорском. На тот момент группировка боевиков покинула эти населенные пункты.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 июля, отметили шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска.

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